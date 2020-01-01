Токеноміка Relend USDC (REUSDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Relend USDC (REUSDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Relend USDC (REUSDC) Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Офіційний вебсайт: https://relend.network/ Купити REUSDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Relend USDC (REUSDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Relend USDC (REUSDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 86,39M $ 86,39M $ 86,39M Загальна пропозиція: $ 81,13M $ 81,13M $ 81,13M Циркуляційна пропозиція: $ 81,13M $ 81,13M $ 81,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 86,39M $ 86,39M $ 86,39M Історичний максимум: $ 9,28 $ 9,28 $ 9,28 Історичний мінімум: $ 0,862011 $ 0,862011 $ 0,862011 Поточна ціна: $ 1,065 $ 1,065 $ 1,065 Дізнайтеся більше про ціну Relend USDC (REUSDC)

Токеноміка Relend USDC (REUSDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Relend USDC (REUSDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REUSDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REUSDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REUSDC, досліджуйте ціну токена REUSDC в реальному часі!

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