Сьогоднішня ціна Relend USDC (REUSDC)

Поточна ціна Relend USDC (REUSDC) сьогодні становить 1.028 USD з ринковою капіталізацією $ 17.66M USD. Ціна REUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Relend USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Relend USDC протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 17.18M USD

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