Сьогоднішня ціна Releap (REAP)

Поточна ціна Releap (REAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.24K USD. Ціна REAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Releap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.71 USD

- зміна ціни Releap протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 336.57M USD

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