Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна ReldoTheScribe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RELDO становить 21 988 USD. Відстежуйте оновлення цін RELDO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ReldoTheScribe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RELDO становить 21 988 USD. Відстежуйте оновлення цін RELDO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RELDO

Інформація про ціну RELDO

Що таке RELDO

Офіційний вебсайт RELDO

Токеноміка RELDO

Прогноз ціни RELDO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ReldoTheScribe

Ціна ReldoTheScribe (RELDO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RELDO до USD:

$0,000000219879
$0,000000219879$0,000000219879
-2,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ReldoTheScribe (RELDO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:14:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ReldoTheScribe

Поточна ціна ReldoTheScribe (RELDO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RELDO до USD становить $ 0 за RELDO.

ReldoTheScribe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 988, з циркуляційною пропозицією у 100,00B RELDO. Протягом останніх 24 годин RELDO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RELDO змінився на -- за останню годину та на -2,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ReldoTheScribe (RELDO)

$ 21,99K
$ 21,99K$ 21,99K

--
----

$ 21,99K
$ 21,99K$ 21,99K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ReldoTheScribe — $ 21,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RELDO — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,99K.

Історія ціни ReldoTheScribe у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0,00%

-2,17%

-2,17%

Історія ціни ReldoTheScribe (RELDO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReldoTheScribe до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни ReldoTheScribe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ReldoTheScribe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReldoTheScribe до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0+4,38%
60 днів$ 0+14,41%
90 днів----

Прогноз ціни ReldoTheScribe

Прогноз ціни ReldoTheScribe (RELDO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RELDO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ReldoTheScribe (RELDO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ReldoTheScribe потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ReldoTheScribe у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RELDO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ReldoTheScribe.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ReldoTheScribe (RELDO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про ReldoTheScribe

Яка сьогодні ціна ReldoTheScribe (RELDO)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні 0.0%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів RELDO знаходиться в обігу?

Обігова кількість RELDO становить 100000000000.0, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають ReldoTheScribe?

Орієнтовно існує -- унікальних власників RELDO у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація ReldoTheScribe?

Ринкова капіталізація становить ₴969149.79908588992000, що розміщує ReldoTheScribe на #8580 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують RELDO сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух ReldoTheScribe?

Недавній рух ціни на рівні 0.0% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Clanker Ecosystem та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про ReldoTheScribe

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:14:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ReldoTheScribe (RELDO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ReldoTheScribe

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3300
$0,3300$0,3300

+230,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37050
$0,37050$0,37050

-13,06%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01666
$0,01666$0,01666

-9,70%

AurumX

AurumX

UMX

$0,13078
$0,13078$0,13078

-25,17%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002449
$0,002449$0,002449

+88,38%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00597
$0,00597$0,00597

+32,66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9013
$2,9013$2,9013

+19,88%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003063
$0,0003063$0,0003063

+15,58%

龙虾

龙虾

龙虾

$0,021162
$0,021162$0,021162

+8,15%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?