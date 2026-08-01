Сьогоднішня ціна ReldoTheScribe

Поточна ціна ReldoTheScribe (RELDO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RELDO до USD становить $ 0 за RELDO.

ReldoTheScribe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 988, з циркуляційною пропозицією у 100,00B RELDO. Протягом останніх 24 годин RELDO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RELDO змінився на -- за останню годину та на -2,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ReldoTheScribe (RELDO)

Ринкова капіталізація $ 21,99K$ 21,99K $ 21,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,99K$ 21,99K $ 21,99K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ReldoTheScribe — $ 21,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RELDO — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,99K.