Сьогоднішня ціна Relay Chain (RELAY)

Поточна ціна Relay Chain (RELAY) сьогодні становить 0.02425095 USD з ринковою капіталізацією $ 80.73K USD. Ціна RELAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Relay Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.65 USD

- зміна ціни Relay Chain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.33M USD

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