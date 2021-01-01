Токеноміка Relation Native Token (REL) Дізнайтеся ключову інформацію про Relation Native Token (REL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Relation Native Token (REL) What is the project about? Relation protocol is a decentralized social graph protocol. What makes your project unique? elation builds a groundbreaking Web3 social data layer that empowers users with control over their social identities and data. Built on decentralized technology, it offers privacy, ownership, and tokenized incentives. With an integrated semantic graph, AI capabilities, and social assets, Relation is shaping the future of social networking in a decentralized and user-centric manner. History of your project. Since 2021 10th Oct What’s next for your project? Building Relation Protocol What can your token be used for? Network support in future scalability solutions, 2. Social credential validators, 3. Protocol governance, 4. Staking for raising proposals, 5, Payment for protocol services Офіційний вебсайт: https://relationlabs.ai/home Whitepaper: https://docs.relationlabs.ai/whitepaper Купити REL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Relation Native Token (REL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Relation Native Token (REL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 437,17K $ 437,17K $ 437,17K Історичний максимум: $ 0,092357 $ 0,092357 $ 0,092357 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00043717 $ 0,00043717 $ 0,00043717 Дізнайтеся більше про ціну Relation Native Token (REL)

Токеноміка Relation Native Token (REL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Relation Native Token (REL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REL, досліджуйте ціну токена REL в реальному часі!

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