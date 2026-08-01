Сьогоднішня ціна RektStrategy

Поточна ціна RektStrategy (REKTSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REKTSTR до USD становить $ 0 за REKTSTR.

RektStrategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 161 249, з циркуляційною пропозицією у 904,00M REKTSTR. Протягом останніх 24 годин REKTSTR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REKTSTR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 535,12.

Ринкова інформація щодо RektStrategy (REKTSTR)

Ринкова капіталізація $ 161,25K$ 161,25K $ 161,25K Обсяг (за 24 год) $ 535,12$ 535,12 $ 535,12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 161,25K$ 161,25K $ 161,25K Циркуляційне постачання 904,00M 904,00M 904,00M Загальна пропозиція 904 000 656,9704607 904 000 656,9704607 904 000 656,9704607

Поточна ринкова капіталізація RektStrategy — $ 161,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 535,12. Циркуляційна пропозиція REKTSTR — 904,00M, зі загальною пропозицією 904000656.9704607. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 161,25K.