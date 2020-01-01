Токеноміка Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Дізнайтеся ключову інформацію про Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Офіційний вебсайт: https://rektburgundy.com Whitepaper: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Купити MXNBC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 65,58K $ 65,58K $ 65,58K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 726,09M $ 726,09M $ 726,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 90,32K $ 90,32K $ 90,32K Історичний максимум: $ 0,0011062 $ 0,0011062 $ 0,0011062 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Токеноміка Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MXNBC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MXNBC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MXNBC, досліджуйте ціну токена MXNBC в реальному часі!

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