Сьогоднішня ціна Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Поточна ціна Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 318.29K USD. Ціна MXNBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rekt Burgundy by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.31K USD

- зміна ціни Rekt Burgundy by Virtuals протягом дня — -3.20%

- циркуляційна пропозиція – 726.09M USD

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