Ціна Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)
Поточна ціна Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 318.29K USD. Ціна MXNBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rekt Burgundy by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.31K USD
- зміна ціни Rekt Burgundy by Virtuals протягом дня — -3.20%
- циркуляційна пропозиція – 726.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rekt Burgundy by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rekt Burgundy by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rekt Burgundy by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rekt Burgundy by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rekt Burgundy by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.69%
-3.20%
-29.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.
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