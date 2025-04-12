Ціна Rekt (REKT)
Поточна ціна Rekt (REKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.80M USD. Ціна REKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rekt:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rekt протягом дня — +0.42%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
Отримуйте оновлення цін REKT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REKT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rekt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rekt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rekt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rekt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.42%
|30 днів
|$ 0
|+31.77%
|60 днів
|$ 0
|-60.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rekt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
+0.42%
-3.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REKT до VND
₫--
|1 REKT до AUD
A$--
|1 REKT до GBP
￡--
|1 REKT до EUR
€--
|1 REKT до USD
$--
|1 REKT до MYR
RM--
|1 REKT до TRY
₺--
|1 REKT до JPY
¥--
|1 REKT до RUB
₽--
|1 REKT до INR
₹--
|1 REKT до IDR
Rp--
|1 REKT до KRW
₩--
|1 REKT до PHP
₱--
|1 REKT до EGP
￡E.--
|1 REKT до BRL
R$--
|1 REKT до CAD
C$--
|1 REKT до BDT
৳--
|1 REKT до NGN
₦--
|1 REKT до UAH
₴--
|1 REKT до VES
Bs--
|1 REKT до PKR
Rs--
|1 REKT до KZT
₸--
|1 REKT до THB
฿--
|1 REKT до TWD
NT$--
|1 REKT до AED
د.إ--
|1 REKT до CHF
Fr--
|1 REKT до HKD
HK$--
|1 REKT до MAD
.د.م--
|1 REKT до MXN
$--