Сьогоднішня ціна Rekt (REKT)

Поточна ціна Rekt (REKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.80M USD. Ціна REKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rekt:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Rekt протягом дня — +0.42%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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