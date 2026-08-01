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Поточна ціна Reject Modernity сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ALPHA становить 34,842 USD. Відстежуйте оновлення цін ALPHA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Reject Modernity сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ALPHA становить 34,842 USD. Відстежуйте оновлення цін ALPHA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Reject Modernity (ALPHA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ALPHA до USD:

$0.00003486
$0.00003486$0.00003486
-0.90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Reject Modernity (ALPHA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:14:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Reject Modernity

Поточна ціна Reject Modernity (ALPHA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPHA до USD становить $ 0 за ALPHA.

Reject Modernity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,842, з циркуляційною пропозицією у 999.44M ALPHA. Протягом останніх 24 годин ALPHA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01220404, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALPHA змінився на -- за останню годину та на +1.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Reject Modernity (ALPHA)

$ 34.84K
$ 34.84K$ 34.84K

--
----

$ 34.84K
$ 34.84K$ 34.84K

999.44M
999.44M 999.44M

999,438,632.301207
999,438,632.301207 999,438,632.301207

Поточна ринкова капіталізація Reject Modernity — $ 34.84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPHA — 999.44M, зі загальною пропозицією 999438632.301207. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34.84K.

Історія ціни Reject Modernity у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01220404
$ 0.01220404$ 0.01220404

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.03%

+1.11%

+1.11%

Історія ціни Reject Modernity (ALPHA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reject Modernity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reject Modernity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reject Modernity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reject Modernity до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.03%
30 днів$ 0-3.64%
60 днів$ 0-14.26%
90 днів----

Прогноз ціни Reject Modernity

Прогноз ціни Reject Modernity (ALPHA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ALPHA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Reject Modernity (ALPHA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Reject Modernity потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Reject Modernity у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ALPHA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Reject Modernity.

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Ресурс Reject Modernity (ALPHA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Reject Modernity

Яка зараз ціна Reject Modernity?

Живуча ціна Reject Modernity (ALPHA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Reject Modernity позиціонується на ринку?

Наразі Reject Modernity займає #7632 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1535706.62633029728000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу ALPHA?

Обсяг токенів у обігу ALPHA становить 999438632.301207 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Reject Modernity за останню добу?

За останню добу Reject Modernity торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Reject Modernity віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Reject Modernity досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.5379089919063199936000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують ALPHA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Reject Modernity?

Поточне зміщення ціни на 0.03% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:14:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Reject Modernity (ALPHA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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