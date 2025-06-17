Ціна ReinforcedAI (SN92)
Поточна ціна ReinforcedAI (SN92) сьогодні становить 0,559399 USD з ринковою капіталізацією $ 232,79K USD. Ціна SN92 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReinforcedAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ReinforcedAI протягом дня — +1,88%
- циркуляційна пропозиція – 416,14K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReinforcedAI до USD становила $ +0,01031343.
За останні 30 днів зміна ціни ReinforcedAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ReinforcedAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReinforcedAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01031343
|+1,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReinforcedAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5,27%
+1,88%
-24,99%
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