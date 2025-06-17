Сьогоднішня ціна ReinforcedAI (SN92)

Поточна ціна ReinforcedAI (SN92) сьогодні становить 0,559399 USD з ринковою капіталізацією $ 232,79K USD. Ціна SN92 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ReinforcedAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ReinforcedAI протягом дня — +1,88%

- циркуляційна пропозиція – 416,14K USD

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