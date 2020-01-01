Токеноміка REIKO (REIKO)
Інформація REIKO (REIKO)
Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.
Токеноміка та аналіз ціни REIKO (REIKO)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена REIKO (REIKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка REIKO (REIKO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки REIKO (REIKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів REIKO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REIKO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Прогноз ціни REIKO
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