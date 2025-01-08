Сьогоднішня ціна REIKO (REIKO)

Поточна ціна REIKO (REIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.50K USD. Ціна REIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності REIKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.93 USD

- зміна ціни REIKO протягом дня — -8.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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