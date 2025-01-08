Ціна REIKO (REIKO)
Поточна ціна REIKO (REIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.50K USD. Ціна REIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності REIKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.93 USD
- зміна ціни REIKO протягом дня — -8.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REIKO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни REIKO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни REIKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни REIKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.30%
|30 днів
|$ 0
|-94.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін REIKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-8.30%
-76.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.
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