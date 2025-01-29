Ціна Reign of Terror (REIGN)
Поточна ціна Reign of Terror (REIGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REIGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reign of Terror:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.07 USD
- зміна ціни Reign of Terror протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reign of Terror до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reign of Terror до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reign of Terror до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reign of Terror до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.17%
|30 днів
|$ 0
|-20.69%
|60 днів
|$ 0
|-32.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reign of Terror: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.17%
+0.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Experience the cyberpunk world of Reign of Terror through three thrilling games: Awakening for unlocking vaults and win huge prizes, Uprising for leveling up and fusing agents to access higher rarities, and the full game: the premiere XCOM meets MMORPG-style tactical RPG where you establish your cyberpunk stronghold with your various squads of agents each with special skills and classes. What makes your project unique? - Participate in escalating tactical and strategic turn-based battles - Level up and ascend your agents to gain new powers and skins - Collect agents and run the right squad for the right mission - Craft weapons, items and equipment and use or sell them on the marketplace - PvP in asynchronous combat with matchmaking History of your project. [DONE] November 8 - NFT PFP Genesis Drop on Fractal [DONE] November 14 - NFT PFP Community Reveal [DONE] November 29 - Reign of Terror: Awakening Released [DONE] February 16 - First Launchpad Sales with StarLaunch and Solanium [DONE] April 12 - TGE + $REIGN Token Listing What’s next for your project? [End April] Awakening Vault Challenge (Community Board Game w/ Grand Prizes) - currently in testnet [Late May] Uprising (Web3 3D Free-to-Play RPG) [Q3 2023] Reign of Terror (SRPG Game 3 within the Reign of Terror World) Public Vertical Slice What can your token be used for? - Stake your NFTs in RoT: Awakening for Intel to run missions as well as participating in our large community map full of rewards - Fuse your agents and gear in RoT: Uprising to increase their rarities for increased power and rewards - Participate in a full in-game economy in our full game - Fuse agents and items together on chain to increase both its rarity and power on chain - Stake for multiple in-game benefits
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