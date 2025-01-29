Сьогоднішня ціна Reign of Terror (REIGN)

Поточна ціна Reign of Terror (REIGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REIGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reign of Terror:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.07 USD

- зміна ціни Reign of Terror протягом дня — -0.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін REIGN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REIGN.