Яка зараз ціна REI Network?

REI Network (REI) торгують за ₴0.0639353051266441840000, що відображає зміну ціни на рівні -5.20% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає REI Network у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Smart Contract Platform,Layer 1 (L1), REI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують REI сьогодні?

За останні 24 години REI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів REI Network?

Сьогодні в обігу знаходиться 988250474.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг REI?

Наразі REI Network займає ринковий рейтинг №2512 з ринковою капіталізацією ₴63183073.22223517120000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати REI Network за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -5.20% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як REI Network порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) REI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.