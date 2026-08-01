Сьогоднішня ціна REI AI by Virtuals

Поточна ціна REI AI by Virtuals (REI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REI до USD становить $ 0 за REI.

REI AI by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 693,09, з циркуляційною пропозицією у 497,66M REI. Протягом останніх 24 годин REI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00102327, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо REI AI by Virtuals (REI)

Ринкова капіталізація $ 16,69K$ 16,69K $ 16,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,54K$ 33,54K $ 33,54K Циркуляційне постачання 497,66M 497,66M 497,66M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація REI AI by Virtuals — $ 16,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REI — 497,66M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,54K.