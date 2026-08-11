Сьогоднішня ціна Rei

Поточна ціна Rei (REI) сьогодні становить $ 0,02532141, зі зміною 16,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REI до USD становить $ 0,02532141 за REI.

Rei наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 320 474, з циркуляційною пропозицією у 1,00B REI. Протягом останніх 24 годин REI торгувався між $ 0,02418139 (мінімум) та $ 0,02996434 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,218973, тоді як історичний мінімум — $ 0,00605432.

У короткостроковій динаміці REI змінився на -0,33% за останню годину та на +5,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 489,43K.

Ринкова інформація щодо Rei (REI)

Ринкова капіталізація $ 25,32M$ 25,32M $ 25,32M Обсяг (за 24 год) $ 489,43K$ 489,43K $ 489,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,32M$ 25,32M $ 25,32M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Rei — $ 25,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 489,43K. Циркуляційна пропозиція REI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,32M.