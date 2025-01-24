Ціна RegularPresale (REGU)
Поточна ціна RegularPresale (REGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RegularPresale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.62 USD
- зміна ціни RegularPresale протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RegularPresale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RegularPresale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RegularPresale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RegularPresale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.72%
|60 днів
|$ 0
|-6.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RegularPresale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Regular Presale is an IDO Launchpad Project. Its primary purpose is to list quality IDO projects within its body. His biggest goal is to build bridges on the Solana-BSC-Polygon networks land and to make IDO projects in three networks.
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