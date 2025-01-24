Сьогоднішня ціна RegularPresale (REGU)

Поточна ціна RegularPresale (REGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RegularPresale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.62 USD

- зміна ціни RegularPresale протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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