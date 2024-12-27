Сьогоднішня ціна Regent Coin (REGENT)

Поточна ціна Regent Coin (REGENT) сьогодні становить 0.120386 USD з ринковою капіталізацією $ 346.06K USD. Ціна REGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Regent Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD

- зміна ціни Regent Coin протягом дня — +3.10%

- циркуляційна пропозиція – 2.87M USD

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