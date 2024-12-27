Ціна Regen (REGEN)
Поточна ціна Regen (REGEN) сьогодні становить 0.02260475 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна REGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Regen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.47K USD
- зміна ціни Regen протягом дня — +10.24%
- циркуляційна пропозиція – 148.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Regen до USD становила $ +0.00210003.
За останні 30 днів зміна ціни Regen до USD становила $ +0.0105303120.
За останні 60 днів зміна ціни Regen до USD становила $ +0.0138530113.
За останні 90 днів зміна ціни Regen до USD становила $ +0.004243765392533034.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00210003
|+10.24%
|30 днів
|$ +0.0105303120
|+46.58%
|60 днів
|$ +0.0138530113
|+61.28%
|90 днів
|$ +0.004243765392533034
|+23.11%
Останній аналіз цін Regen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
+10.24%
+12.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REGEN coin is the token for the Regen Network Platform
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