Сьогоднішня ціна Regen (REGEN)

Поточна ціна Regen (REGEN) сьогодні становить 0.02260475 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна REGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Regen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.47K USD

- зміна ціни Regen протягом дня — +10.24%

- циркуляційна пропозиція – 148.35M USD

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