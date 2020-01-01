Токеноміка Reflections of Dissonance AI (AIKA) Дізнайтеся ключову інформацію про Reflections of Dissonance AI (AIKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Reflections of Dissonance AI (AIKA) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Офіційний вебсайт: https://aika-sol.com/ Купити AIKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Reflections of Dissonance AI (AIKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Reflections of Dissonance AI (AIKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,14K $ 42,14K $ 42,14K Загальна пропозиція: $ 989,02M $ 989,02M $ 989,02M Циркуляційна пропозиція: $ 989,02M $ 989,02M $ 989,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,14K $ 42,14K $ 42,14K Історичний максимум: $ 0,01509709 $ 0,01509709 $ 0,01509709 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Токеноміка Reflections of Dissonance AI (AIKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Reflections of Dissonance AI (AIKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIKA, досліджуйте ціну токена AIKA в реальному часі!

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