Ціна Reflections of Dissonance AI (AIKA)
Поточна ціна Reflections of Dissonance AI (AIKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174.09K USD. Ціна AIKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reflections of Dissonance AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.82K USD
- зміна ціни Reflections of Dissonance AI протягом дня — -7.83%
- циркуляційна пропозиція – 989.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reflections of Dissonance AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reflections of Dissonance AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reflections of Dissonance AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reflections of Dissonance AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.83%
|30 днів
|$ 0
|-87.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reflections of Dissonance AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.06%
-7.83%
+1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)
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