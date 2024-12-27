Сьогоднішня ціна Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Поточна ціна Reflections of Dissonance AI (AIKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174.09K USD. Ціна AIKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reflections of Dissonance AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.82K USD

- зміна ціни Reflections of Dissonance AI протягом дня — -7.83%

- циркуляційна пропозиція – 989.82M USD

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