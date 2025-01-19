Сьогоднішня ціна ReflectionAI (RECT)

Поточна ціна ReflectionAI (RECT) сьогодні становить 1.084 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RECT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ReflectionAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26M USD

- зміна ціни ReflectionAI протягом дня — +1.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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