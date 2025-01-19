Ціна ReflectionAI (RECT)
Поточна ціна ReflectionAI (RECT) сьогодні становить 1.084 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReflectionAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26M USD
- зміна ціни ReflectionAI протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReflectionAI до USD становила $ +0.01368821.
За останні 30 днів зміна ціни ReflectionAI до USD становила $ +0.2159179492.
За останні 60 днів зміна ціни ReflectionAI до USD становила $ +0.9826416640.
За останні 90 днів зміна ціни ReflectionAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01368821
|+1.28%
|30 днів
|$ +0.2159179492
|+19.92%
|60 днів
|$ +0.9826416640
|+90.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReflectionAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+1.28%
+19.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reflection AI is a decentralized platform for AI model collaboration and trading, creating a unique Web3 ecosystem.
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