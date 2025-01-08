Сьогоднішня ціна ReFi Protocol (REFI)

Поточна ціна ReFi Protocol (REFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.05K USD. Ціна REFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ReFi Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 436.45 USD

- зміна ціни ReFi Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD

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