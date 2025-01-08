Ціна ReFi Protocol (REFI)
Поточна ціна ReFi Protocol (REFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.05K USD. Ціна REFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReFi Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 436.45 USD
- зміна ціни ReFi Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReFi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ReFi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ReFi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReFi Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.06%
|60 днів
|$ 0
|-79.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReFi Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ReFi Protocol offers the world's first tokenization framework for any carbon project by converting underlying assets (such as reforestation initiatives, solar panels, and wind farms) into Real-World Assets (RWAs) represented by pCRBN NFTs. $REFI blends DeFi, RWA, and ReFi to support the expansion of carbon projects. This innovation helps reclaim parts of Earth's surface toward environmental initiatives while offering incentives for its users.
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