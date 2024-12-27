Ціна Refereum (RFR)
Поточна ціна Refereum (RFR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.41K USD. Ціна RFR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Refereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD
- зміна ціни Refereum протягом дня — -5.54%
- циркуляційна пропозиція – 4.88B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Refereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Refereum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Refereum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Refereum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.54%
|30 днів
|$ 0
|-45.58%
|60 днів
|$ 0
|-2.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Refereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-5.54%
+13.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Refereum uses the blockchain to directly connect developers and influencers, resulting in lower marketing costs and increased profits for everyone. In addition to more effective growth, Refereum strengthens engagement by offering cash prizes — enabling rewards for anything from an in-game high score to an eSports grand prize. We are working closely with Twitch and Unity, and anyone can play our open source demo today.
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