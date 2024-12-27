Сьогоднішня ціна Refereum (RFR)

Поточна ціна Refereum (RFR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.41K USD. Ціна RFR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Refereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD

- зміна ціни Refereum протягом дня — -5.54%

- циркуляційна пропозиція – 4.88B USD

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