Сьогоднішня ціна Reental

Поточна ціна Reental (RNT) сьогодні становить $ 0,265675, зі зміною 4,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RNT до USD становить $ 0,265675 за RNT.

Reental наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 707 683, з циркуляційною пропозицією у 138,17M RNT. Протягом останніх 24 годин RNT торгувався між $ 0,260961 (мінімум) та $ 0,278514 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 33,06, тоді як історичний мінімум — $ 0,01591959.

У короткостроковій динаміці RNT змінився на +0,19% за останню годину та на -3,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 23,31K.

Ринкова інформація щодо Reental (RNT)

Ринкова капіталізація $ 36,71M$ 36,71M $ 36,71M Обсяг (за 24 год) $ 23,31K$ 23,31K $ 23,31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,13M$ 53,13M $ 53,13M Циркуляційне постачання 138,17M 138,17M 138,17M Загальна пропозиція 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Reental — $ 36,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 23,31K. Циркуляційна пропозиція RNT — 138,17M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,13M.