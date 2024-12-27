Ціна REECOIN (REE)
Поточна ціна REECOIN (REE) сьогодні становить 0.0232395 USD з ринковою капіталізацією $ 11.58M USD. Ціна REE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності REECOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.30K USD
- зміна ціни REECOIN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 498.29M USD
Отримуйте оновлення цін REE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REECOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни REECOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни REECOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни REECOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін REECOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Real World Value: ReeCoin's exclusivity strategy is designed to expand the use of digital assets and provide real world value to its users. This approach aims to transform the ReeCoin ecosystem into a dynamic platform that users can actively use in their daily lives. User Experience: ReeCoin was developed with Reeder's long-standing experience, solid support system and technological know-how. In this way, it offers its users a unique quality and reliability experience.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REE до AUD
A$0.0371832
|1 REE до GBP
￡0.018359205
|1 REE до EUR
€0.022077525
|1 REE до USD
$0.0232395
|1 REE до MYR
RM0.103880565
|1 REE до TRY
₺0.818262795
|1 REE до JPY
¥3.6671931
|1 REE до RUB
₽2.380886775
|1 REE до INR
₹1.985350485
|1 REE до IDR
Rp374.830592685
|1 REE до PHP
₱1.349982555
|1 REE до EGP
￡E.1.18242576
|1 REE до BRL
R$0.143852505
|1 REE до CAD
C$0.033232485
|1 REE до BDT
৳2.777817435
|1 REE до NGN
₦35.97428121
|1 REE до UAH
₴0.97512942
|1 REE до VES
Bs1.1852145
|1 REE до PKR
Rs6.469644405
|1 REE до KZT
₸12.16727262
|1 REE до THB
฿0.790840185
|1 REE до TWD
NT$0.762952785
|1 REE до CHF
Fr0.02091555
|1 REE до HKD
HK$0.18033852
|1 REE до MAD
.د.م0.234486555