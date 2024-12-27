Сьогоднішня ціна REECOIN (REE)

Поточна ціна REECOIN (REE) сьогодні становить 0.0232395 USD з ринковою капіталізацією $ 11.58M USD. Ціна REE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності REECOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.30K USD

- зміна ціни REECOIN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 498.29M USD

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