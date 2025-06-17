Ціна RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)
Поточна ціна RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) сьогодні становить 0,588654 USD з ринковою капіталізацією $ 4,96K USD. Ціна RSVUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RedSonic Vault Tether USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RedSonic Vault Tether USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 5,20K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RedSonic Vault Tether USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RedSonic Vault Tether USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RedSonic Vault Tether USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RedSonic Vault Tether USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін RedSonic Vault Tether USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Tether USD (rsvUSDT) is a token that users receive when they deposit USDT, which replaces USDT for cross-chain operations to Layer 2. The USDT stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvUSDT holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvUSDT to retrieve the principal and all returns in USDT.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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