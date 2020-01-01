Токеноміка RedHive (HIV3) Дізнайтеся ключову інформацію про RedHive (HIV3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RedHive (HIV3) RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem. Офіційний вебсайт: https://redhive.ai/ Купити HIV3 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RedHive (HIV3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RedHive (HIV3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 227,77K $ 227,77K $ 227,77K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 227,77K $ 227,77K $ 227,77K Історичний максимум: $ 0,01788068 $ 0,01788068 $ 0,01788068 Історичний мінімум: $ 0,00128621 $ 0,00128621 $ 0,00128621 Поточна ціна: $ 0,00227772 $ 0,00227772 $ 0,00227772 Дізнайтеся більше про ціну RedHive (HIV3)

Токеноміка RedHive (HIV3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RedHive (HIV3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HIV3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIV3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIV3, досліджуйте ціну токена HIV3 в реальному часі!

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