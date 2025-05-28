Ціна RedHive (HIV3)
Поточна ціна RedHive (HIV3) сьогодні становить 0,00498383 USD з ринковою капіталізацією $ 497,81K USD. Ціна HIV3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RedHive:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RedHive протягом дня — +0,22%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RedHive до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RedHive до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RedHive до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RedHive до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RedHive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,30%
+0,22%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.
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