Ціна RedFeg (REDFEG)
Поточна ціна RedFeg (REDFEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REDFEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RedFeg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.47 USD
- зміна ціни RedFeg протягом дня — -3.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RedFeg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RedFeg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RedFeg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RedFeg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.24%
|30 днів
|$ 0
|+3.66%
|60 днів
|$ 0
|+9.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RedFeg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-3.24%
-0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REDFEG Token is redesigning how decentralized meme finance (DeFi) is structured. REDFEG Token is focused on reshaping and evolving the way DeFi works while providing the most degeared ecosystem ever designed for the necessary advances in DeFi.
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