Ціна Redemption Of Pets (ROP)
Поточна ціна Redemption Of Pets (ROP) сьогодні становить 0.49626 USD з ринковою капіталізацією $ 499.69K USD. Ціна ROP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Redemption Of Pets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.37K USD
- зміна ціни Redemption Of Pets протягом дня — +19.26%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
Отримуйте оновлення цін ROP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ROP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Redemption Of Pets до USD становила $ +0.080142.
За останні 30 днів зміна ціни Redemption Of Pets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Redemption Of Pets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Redemption Of Pets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.080142
|+19.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Redemption Of Pets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.26%
+19.26%
+35.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ROP до AUD
A$0.7840908
|1 ROP до GBP
￡0.3821202
|1 ROP до EUR
€0.4565592
|1 ROP до USD
$0.49626
|1 ROP до MYR
RM2.1885066
|1 ROP до TRY
₺18.0837144
|1 ROP до JPY
¥73.4613678
|1 ROP до RUB
₽44.6634
|1 ROP до INR
₹43.2440964
|1 ROP до IDR
Rp8,135.4085344
|1 ROP до PHP
₱28.5250248
|1 ROP до EGP
￡E.25.1454942
|1 ROP до BRL
R$2.8683828
|1 ROP до CAD
C$0.7096518
|1 ROP до BDT
৳60.3601038
|1 ROP до NGN
₦749.6354682
|1 ROP до UAH
₴20.4756876
|1 ROP до VES
Bs31.76064
|1 ROP до PKR
Rs139.1215284
|1 ROP до KZT
₸243.738099
|1 ROP до THB
฿16.748775
|1 ROP до TWD
NT$16.2971784
|1 ROP до CHF
Fr0.4367088
|1 ROP до HKD
HK$3.8559402
|1 ROP до MAD
.د.م4.8286098
|1 ROP до MXN
$10.0542276