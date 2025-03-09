Сьогоднішня ціна Redemption Of Pets (ROP)

Поточна ціна Redemption Of Pets (ROP) сьогодні становить 0.49626 USD з ринковою капіталізацією $ 499.69K USD. Ціна ROP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Redemption Of Pets:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.37K USD

- зміна ціни Redemption Of Pets протягом дня — +19.26%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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