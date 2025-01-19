Ціна Redecoin (REDEV2)
Поточна ціна Redecoin (REDEV2) сьогодні становить 0.00885311 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REDEV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Redecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.88 USD
- зміна ціни Redecoin протягом дня — -4.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін REDEV2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REDEV2.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Redecoin до USD становила $ -0.000414955811845963.
За останні 30 днів зміна ціни Redecoin до USD становила $ +0.0085227296.
За останні 60 днів зміна ціни Redecoin до USD становила $ +0.0043646372.
За останні 90 днів зміна ціни Redecoin до USD становила $ +0.003594388157624534.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000414955811845963
|-4.47%
|30 днів
|$ +0.0085227296
|+96.27%
|60 днів
|$ +0.0043646372
|+49.30%
|90 днів
|$ +0.003594388157624534
|+68.35%
Останній аналіз цін Redecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.69%
-4.47%
-17.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Redev2 is built on top of the Ethereum code base, but has been forked to serve purposes beyond Ethereum. The main target group of this coin are people who do not like to be subject to the whims of traditional banking systems and want to avoid excessive fees associated with money transfers. Rede's primary priority is to eliminate boredom, which makes it an attractive choice for people looking for alternative ways to conduct financial transactions. Rede's revolutionary STK system provides a unique method of confirming transactions. Unlike traditional cryptocurrencies, rede does not involve sending coins or creating numerous certificates. In the STK system, users register on the stake.redecoin.eu platform and link their Metamask wallet address. The system checks whether users have the required minimum balance in their accounts. Additionally, users need to install and configure a rede network node and provide a public IP address and open port 30304 for communication between rede nodes. The more nodes there are in the network, the more resistant it is to various attack attempts and the faster it can distribute transactions in the rede network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REDEV2 до AUD
A$0.0142535071
|1 REDEV2 до GBP
￡0.0072595502
|1 REDEV2 до EUR
€0.0085875167
|1 REDEV2 до USD
$0.00885311
|1 REDEV2 до MYR
RM0.039838995
|1 REDEV2 до TRY
₺0.3136656873
|1 REDEV2 до JPY
¥1.3834754997
|1 REDEV2 до RUB
₽0.9070896506
|1 REDEV2 до INR
₹0.7665022638
|1 REDEV2 до IDR
Rp145.1329275984
|1 REDEV2 до PHP
₱0.5183495905
|1 REDEV2 до EGP
￡E.0.4446031842
|1 REDEV2 до BRL
R$0.054003971
|1 REDEV2 до CAD
C$0.0127484784
|1 REDEV2 до BDT
৳1.075652865
|1 REDEV2 до NGN
₦13.7898697293
|1 REDEV2 до UAH
₴0.3728044621
|1 REDEV2 до VES
Bs0.47806794
|1 REDEV2 до PKR
Rs2.4680700058
|1 REDEV2 до KZT
₸4.6990537258
|1 REDEV2 до THB
฿0.3044584529
|1 REDEV2 до TWD
NT$0.2911787879
|1 REDEV2 до CHF
Fr0.0080563301
|1 REDEV2 до HKD
HK$0.0688771958
|1 REDEV2 до MAD
.د.م0.0888852244