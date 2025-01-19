Сьогоднішня ціна Redecoin (REDEV2)

Поточна ціна Redecoin (REDEV2) сьогодні становить 0.00885311 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REDEV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Redecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.88 USD

- зміна ціни Redecoin протягом дня — -4.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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