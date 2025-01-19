Сьогоднішня ціна Reddit (REDDIT)

Поточна ціна Reddit (REDDIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REDDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reddit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD

- зміна ціни Reddit протягом дня — -3.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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