Ціна Reddio Vault Ethereum (RSVETH)
Поточна ціна Reddio Vault Ethereum (RSVETH) сьогодні становить 2,072.5 USD з ринковою капіталізацією $ 1.85M USD. Ціна RSVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reddio Vault Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54K USD
- зміна ціни Reddio Vault Ethereum протягом дня — +10.89%
- циркуляційна пропозиція – 890.81 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reddio Vault Ethereum до USD становила $ +203.57.
За останні 30 днів зміна ціни Reddio Vault Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reddio Vault Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reddio Vault Ethereum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +203.57
|+10.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reddio Vault Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
+10.89%
+22.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.
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