Сьогоднішня ціна Redbrick

Поточна ціна Redbrick (BRIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRIC до USD становить $ 0 за BRIC.

Redbrick наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 167.712, з циркуляційною пропозицією у 235,10M BRIC. Протягом останніх 24 годин BRIC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04554831, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BRIC змінився на -%0,01 за останню годину та на +%4,22 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 65,79.

Ринкова інформація щодо Redbrick (BRIC)

Ринкова капіталізація $ 167,71K$ 167,71K $ 167,71K Обсяг (за 24 год) $ 65,79$ 65,79 $ 65,79 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 713,36K$ 713,36K $ 713,36K Циркуляційне постачання 235,10M 235,10M 235,10M Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Redbrick — $ 167,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 65,79. Циркуляційна пропозиція BRIC — 235,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 713,36K.