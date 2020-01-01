Токеноміка Redacted Terminal (███) Дізнайтеся ключову інформацію про Redacted Terminal (███), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Redacted Terminal (███) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Redacted Terminal (███), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 119,41K $ 119,41K $ 119,41K Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 119,41K $ 119,41K $ 119,41K Історичний максимум: $ 0,02889761 $ 0,02889761 $ 0,02889761 Історичний мінімум: $ 0,00009041 $ 0,00009041 $ 0,00009041 Поточна ціна: $ 0,00010899 $ 0,00010899 $ 0,00010899 Дізнайтеся більше про ціну Redacted Terminal (███)

Токеноміка Redacted Terminal (███): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Redacted Terminal (███) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ███, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ███, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ███, досліджуйте ціну токена ███ в реальному часі!

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