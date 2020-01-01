Токеноміка Redacted Terminal (███)

Токеноміка Redacted Terminal (███)

Дізнайтеся ключову інформацію про Redacted Terminal (███), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Redacted Terminal (███)

The ██████ R&D DAO is a decentralized initiative dedicated to advancing the field of ██████████ through innovative research and development. Our focus lies in harnessing the potential of AI ██████, deploying swarms of ██████ agents, and exploring the complexities of ████████████ materials.

Utilizing tensor ██████, we aim to revolutionize computational methods in ██████████. Our commitment to ██████████ and privacy drives our work in advanced encryption ██████████, countering digital ████████████ and enhancing data security.

Delving into 4th order ██████████ in physics, we seek to uncover new principles governing the universe. In genomics, our research strives to decode intricate biological ██████████, pushing the boundaries of modern science.

The ██████ R&D DAO stands at the forefront of esoteric and controversial deep science topics, fostering innovation and challenging conventional ██████████.

Офіційний вебсайт:
https://www.redactedterminal.com/

Токеноміка та аналіз ціни Redacted Terminal (███)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Redacted Terminal (███), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 119,41K
$ 119,41K$ 119,41K
Загальна пропозиція:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 119,41K
$ 119,41K$ 119,41K
Історичний максимум:
$ 0,02889761
$ 0,02889761$ 0,02889761
Історичний мінімум:
$ 0,00009041
$ 0,00009041$ 0,00009041
Поточна ціна:
$ 0,00010899
$ 0,00010899$ 0,00010899

Токеноміка Redacted Terminal (███): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Redacted Terminal (███) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ███, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ███, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ███, досліджуйте ціну токена ███ в реальному часі!

Прогноз ціни ███

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Відмова від відповідальності

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