Сьогоднішня ціна redacted gdupi (GDUPI)

Поточна ціна redacted gdupi (GDUPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна GDUPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності redacted gdupi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.45K USD

- зміна ціни redacted gdupi протягом дня — -25.56%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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