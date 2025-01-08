Ціна redacted gdupi (GDUPI)
Поточна ціна redacted gdupi (GDUPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна GDUPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності redacted gdupi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.45K USD
- зміна ціни redacted gdupi протягом дня — -25.56%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни redacted gdupi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни redacted gdupi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни redacted gdupi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни redacted gdupi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-25.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін redacted gdupi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.87%
-25.56%
+47.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.
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