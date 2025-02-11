Сьогоднішня ціна Red The Mal (RED)

Поточна ціна Red The Mal (RED) сьогодні становить 0.00100364 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Red The Mal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 644.85 USD

- зміна ціни Red The Mal протягом дня — -2.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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