Сьогоднішня ціна Red Siberian Husky (KOVU)

Поточна ціна Red Siberian Husky (KOVU) сьогодні становить 0.00214216 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна KOVU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Red Siberian Husky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.91K USD

- зміна ціни Red Siberian Husky протягом дня — +5.04%

- циркуляційна пропозиція – 999.34M USD

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