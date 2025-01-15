Ціна Red Siberian Husky (KOVU)
Поточна ціна Red Siberian Husky (KOVU) сьогодні становить 0.00214216 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна KOVU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Red Siberian Husky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.91K USD
- зміна ціни Red Siberian Husky протягом дня — +5.04%
- циркуляційна пропозиція – 999.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Red Siberian Husky до USD становила $ +0.00010272.
За останні 30 днів зміна ціни Red Siberian Husky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Red Siberian Husky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Red Siberian Husky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010272
|+5.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Red Siberian Husky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.22%
+5.04%
-41.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.
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