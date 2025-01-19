Ціна Red Pill (RPILL)
Поточна ціна Red Pill (RPILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RPILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Red Pill:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.26K USD
- зміна ціни Red Pill протягом дня — -3.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Red Pill до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Red Pill до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Red Pill до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Red Pill до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.27%
|30 днів
|$ 0
|+2.09%
|60 днів
|$ 0
|+48.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Red Pill: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.93%
-3.27%
-3.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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