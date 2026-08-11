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Поточна ціна Red Kitten Crew сьогодні становить 0,00121819 USD. Ринкова капіталізація RKC становить 1 153 634 USD. Відстежуйте оновлення цін RKC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Red Kitten Crew сьогодні становить 0,00121819 USD. Ринкова капіталізація RKC становить 1 153 634 USD. Відстежуйте оновлення цін RKC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RKC

Інформація про ціну RKC

Що таке RKC

Офіційний вебсайт RKC

Токеноміка RKC

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Ціна Red Kitten Crew (RKC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RKC до USD:

$0,00121287
$0,00121287$0,00121287
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Red Kitten Crew (RKC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:06:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Red Kitten Crew

Поточна ціна Red Kitten Crew (RKC) сьогодні становить $ 0,00121819, зі зміною 9,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RKC до USD становить $ 0,00121819 за RKC.

Red Kitten Crew наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 153 634, з циркуляційною пропозицією у 949,94M RKC. Протягом останніх 24 годин RKC торгувався між $ 0,00120462 (мінімум) та $ 0,00142207 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00966908, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RKC змінився на -1,88% за останню годину та на +68,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 57,76K.

Ринкова інформація щодо Red Kitten Crew (RKC)

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

$ 57,76K
$ 57,76K$ 57,76K

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

949,94M
949,94M 949,94M

949 944 080,102211
949 944 080,102211 949 944 080,102211

Поточна ринкова капіталізація Red Kitten Crew — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,76K. Циркуляційна пропозиція RKC — 949,94M, зі загальною пропозицією 949944080.102211. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.

Історія ціни Red Kitten Crew у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00120462
$ 0,00120462$ 0,00120462
Мін. за 24 год
$ 0,00142207
$ 0,00142207$ 0,00142207
Макс. за 24 год

$ 0,00120462
$ 0,00120462$ 0,00120462

$ 0,00142207
$ 0,00142207$ 0,00142207

$ 0,00966908
$ 0,00966908$ 0,00966908

$ 0
$ 0$ 0

-1,88%

-9,98%

+68,91%

+68,91%

Історія ціни Red Kitten Crew (RKC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Red Kitten Crew до USD становила $ -0,00013506560069521.
За останні 30 днів зміна ціни Red Kitten Crew до USD становила $ +0,0010801916.
За останні 60 днів зміна ціни Red Kitten Crew до USD становила $ -0,0004338528.
За останні 90 днів зміна ціни Red Kitten Crew до USD становила $ +0,00000000256207497.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00013506560069521-9,98%
30 днів$ +0,0010801916+88,67%
60 днів$ -0,0004338528-35,61%
90 днів$ +0,00000000256207497+0,00%

Прогноз ціни Red Kitten Crew

Прогноз ціни Red Kitten Crew (RKC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RKC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Red Kitten Crew (RKC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Red Kitten Crew потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Red Kitten Crew у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RKC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Red Kitten Crew.

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Ресурс Red Kitten Crew (RKC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Red Kitten Crew

Які торговельні права зараз має Red Kitten Crew?

Поточна ціна: ₴0.0536825649462223376000, з рухом ціни -9.98% за останні 24 години.

Чи привертає RKC увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Red Kitten Crew?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо RKC?

З кількістю токенів 949944080.102211 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Red Kitten Crew порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.4260920013053952832000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Red Kitten Crew сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Red Kitten Crew.

Люди також запитують: Інші запитання про Red Kitten Crew

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:06:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Red Kitten Crew (RKC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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