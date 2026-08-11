Сьогоднішня ціна Red Kitten Crew

Поточна ціна Red Kitten Crew (RKC) сьогодні становить $ 0,00121819, зі зміною 9,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RKC до USD становить $ 0,00121819 за RKC.

Red Kitten Crew наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 153 634, з циркуляційною пропозицією у 949,94M RKC. Протягом останніх 24 годин RKC торгувався між $ 0,00120462 (мінімум) та $ 0,00142207 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00966908, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RKC змінився на -1,88% за останню годину та на +68,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 57,76K.

Ринкова інформація щодо Red Kitten Crew (RKC)

Ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Обсяг (за 24 год) $ 57,76K$ 57,76K $ 57,76K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Циркуляційне постачання 949,94M 949,94M 949,94M Загальна пропозиція 949 944 080,102211 949 944 080,102211 949 944 080,102211

Поточна ринкова капіталізація Red Kitten Crew — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,76K. Циркуляційна пропозиція RKC — 949,94M, зі загальною пропозицією 949944080.102211. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.