Сьогоднішня ціна Red Genesis ($R3D)

Поточна ціна Red Genesis ($R3D) сьогодні становить 0.00253236 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна $R3D до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Red Genesis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.88K USD

- зміна ціни Red Genesis протягом дня — -9.08%

- циркуляційна пропозиція – 984.29M USD

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