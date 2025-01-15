Ціна Red Genesis ($R3D)
Поточна ціна Red Genesis ($R3D) сьогодні становить 0.00253236 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна $R3D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Red Genesis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.88K USD
- зміна ціни Red Genesis протягом дня — -9.08%
- циркуляційна пропозиція – 984.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Red Genesis до USD становила $ -0.000253194024909624.
За останні 30 днів зміна ціни Red Genesis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Red Genesis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Red Genesis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000253194024909624
|-9.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Red Genesis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-9.08%
-51.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.
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