Ціна Red (RED)
Поточна ціна Red (RED) сьогодні становить 0.00078434 USD з ринковою капіталізацією $ 101.97K USD. Ціна RED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Red:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.45 USD
- зміна ціни Red протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 130.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Red до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Red до USD становила $ -0.0003017304.
За останні 60 днів зміна ціни Red до USD становила $ -0.0003658511.
За останні 90 днів зміна ціни Red до USD становила $ -0.0001659401067498238.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003017304
|-38.46%
|60 днів
|$ -0.0003658511
|-46.64%
|90 днів
|$ -0.0001659401067498238
|-17.46%
Останній аналіз цін Red: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Red community is building the world's first fullstack and blockchain language. RED tokens will drive the development of those technologies, and a blockchain-powered future. RED is a utility token, which can be used within the Red community
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