Інформація щодо ціни RECRUIT (RECRUIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00102729$ 0,00102729 $ 0,00102729 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) +1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,11%

Актуальна ціна RECRUIT (RECRUIT) становить --. За останні 24 години RECRUIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RECRUIT становить $ 0,00102729, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RECRUIT змінився на -0,61% за останню годину, +1,76% за 24 години та на -1,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RECRUIT (RECRUIT)

Ринкова капіталізація $ 11,86K$ 11,86K $ 11,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,86K$ 11,86K $ 11,86K Циркуляційне постачання 999,80M 999,80M 999,80M Загальна пропозиція 999 799 108,690147 999 799 108,690147 999 799 108,690147

Поточна ринкова капіталізація RECRUIT — $ 11,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RECRUIT — 999,80M, зі загальною пропозицією 999799108.690147. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,86K.