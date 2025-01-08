Ціна Recovery Right (RRT)
Поточна ціна Recovery Right (RRT) сьогодні становить 0.85023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Recovery Right:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.15 USD
- зміна ціни Recovery Right протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Recovery Right до USD становила $ +0.00023323.
За останні 30 днів зміна ціни Recovery Right до USD становила $ +0.0477206891.
За останні 60 днів зміна ціни Recovery Right до USD становила $ -0.0469831996.
За останні 90 днів зміна ціни Recovery Right до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023323
|+0.03%
|30 днів
|$ +0.0477206891
|+5.61%
|60 днів
|$ -0.0469831996
|-5.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Recovery Right: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.03%
+5.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses. RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed.
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