Сьогоднішня ціна Recovery Right (RRT)

Поточна ціна Recovery Right (RRT) сьогодні становить 0.85023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Recovery Right:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.15 USD

- зміна ціни Recovery Right протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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