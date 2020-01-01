Токеноміка Record Nexus (RECORD) Дізнайтеся ключову інформацію про Record Nexus (RECORD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Record Nexus (RECORD) RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Офіційний вебсайт: https://record.nexus/ Whitepaper: https://docs.musicprotocol.io/ Купити RECORD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Record Nexus (RECORD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Record Nexus (RECORD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 532,83K $ 532,83K $ 532,83K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 469,91M $ 469,91M $ 469,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Історичний максимум: $ 0,03335107 $ 0,03335107 $ 0,03335107 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00113389 $ 0,00113389 $ 0,00113389 Дізнайтеся більше про ціну Record Nexus (RECORD)

Токеноміка Record Nexus (RECORD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Record Nexus (RECORD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RECORD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RECORD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RECORD, досліджуйте ціну токена RECORD в реальному часі!

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