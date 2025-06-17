Ціна Record Nexus (RECORD)
Поточна ціна Record Nexus (RECORD) сьогодні становить 0,00160983 USD з ринковою капіталізацією $ 679,82K USD. Ціна RECORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Record Nexus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Record Nexus протягом дня — +13,46%
- циркуляційна пропозиція – 423,12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Record Nexus до USD становила $ +0,00019094.
За останні 30 днів зміна ціни Record Nexus до USD становила $ +0,0003528283.
За останні 60 днів зміна ціни Record Nexus до USD становила $ +0,0016481996.
За останні 90 днів зміна ціни Record Nexus до USD становила $ -0,0009158364454643067.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00019094
|+13,46%
|30 днів
|$ +0,0003528283
|+21,92%
|60 днів
|$ +0,0016481996
|+102,38%
|90 днів
|$ -0,0009158364454643067
|-36,26%
Останній аналіз цін Record Nexus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,19%
+13,46%
-5,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.
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