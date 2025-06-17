Сьогоднішня ціна Record Nexus (RECORD)

Поточна ціна Record Nexus (RECORD) сьогодні становить 0,00160983 USD з ринковою капіталізацією $ 679,82K USD. Ціна RECORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Record Nexus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Record Nexus протягом дня — +13,46%

- циркуляційна пропозиція – 423,12M USD

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