Сьогоднішня ціна Receive Access Ecosystem (RAE)

Поточна ціна Receive Access Ecosystem (RAE) сьогодні становить 0.82668 USD з ринковою капіталізацією $ 3.75M USD. Ціна RAE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Receive Access Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.28K USD

- зміна ціни Receive Access Ecosystem протягом дня — +2.56%

- циркуляційна пропозиція – 4.51M USD

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