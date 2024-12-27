Ціна Receive Access Ecosystem (RAE)
Поточна ціна Receive Access Ecosystem (RAE) сьогодні становить 0.82668 USD з ринковою капіталізацією $ 3.75M USD. Ціна RAE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Receive Access Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.28K USD
- зміна ціни Receive Access Ecosystem протягом дня — +2.56%
- циркуляційна пропозиція – 4.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Receive Access Ecosystem до USD становила $ +0.02067344.
За останні 30 днів зміна ціни Receive Access Ecosystem до USD становила $ +0.0100718557.
За останні 60 днів зміна ціни Receive Access Ecosystem до USD становила $ -0.1443549442.
За останні 90 днів зміна ціни Receive Access Ecosystem до USD становила $ -0.1989221351471636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02067344
|+2.56%
|30 днів
|$ +0.0100718557
|+1.22%
|60 днів
|$ -0.1443549442
|-17.46%
|90 днів
|$ -0.1989221351471636
|-19.39%
Останній аналіз цін Receive Access Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+2.56%
+0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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